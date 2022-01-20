Я пузатый апельсин, снижу ваш холестерин: выявлено еще одно полезное свойство цитрусовых

Холестерин — это полициклический спирт, больше похожий по своей консистенции на пчелиный воск. Содержится только в животных жирах, то есть в растительном масле или картофеле фри его нет. Наш организм синтезирует 80% всего холестерина, и лишь 20% мы получаем с пищей. В обязанности холестерина входит множество функций.

Как сообщает онлайн-издание Daily Express, повышенный уровень холестерина, а врачи говорят, что это показатели выше 6 ммоль/л, способствует развитию атеросклеротического поражения стенок кровеносных сосудов и является одним из факторов риска развития тяжелых сердечно-сосудистых заболеваний, таких как стенокардия или ишемическая болезнь сердца и инфаркт миокарда, мозговой инсульт и перемежающаяся хромота.

Когда мы разобрались с опасными последствиями повышенного холестерина, вернемся к вопросу о том, как его снизить. Ведущий автор исследования доктор Эльжбета Куровска говорит, что...