Я пузатый апельсин, снижу ваш холестерин: выявлено еще одно полезное свойство цитрусовых
Холестерин — это полициклический спирт, больше похожий по своей консистенции на пчелиный воск. Содержится только в животных жирах, то есть в растительном масле или картофеле фри его нет. Наш организм синтезирует 80% всего холестерина, и лишь 20% мы получаем с пищей. В обязанности холестерина входит множество функций.
Как сообщает онлайн-издание Daily Express, повышенный уровень холестерина, а врачи говорят, что это показатели выше 6 ммоль/л, способствует развитию атеросклеротического поражения стенок кровеносных сосудов и является одним из факторов риска развития тяжелых сердечно-сосудистых заболеваний, таких как стенокардия или ишемическая болезнь сердца и инфаркт миокарда, мозговой инсульт и перемежающаяся хромота.
Когда мы разобрались с опасными последствиями повышенного холестерина, вернемся к вопросу о том, как его снизить. Ведущий автор исследования доктор Эльжбета Куровска говорит, что...
«полиметоксилированные флавоны (ПМФ) обладают самым мощным эффектом снижения уровня холестерина. Мы считаем, что они могут конкурировать своим эффектом снижения уровня холестерина с некоторыми лекарствами без риска побочных эффектов».
Страшные и непонятные ПМФ содержатся в привычных нам цитрусах, а наивысшая концентрация находится в мандаринах и апельсинах. Так что не выбрасываем кожурки, а все в себя, все в себя.
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