«Я похожа на Квазимодо»: у женщины сильно отекло лицо из-за морковного масла для загара

21-летняя англичанка Бетани Мейсон не знала, что в масле для быстрого загара, нет защитного фактора SPF, и решила рассказать о своем случае, чтобы другие не повторяли ее ошибок, сообщает британское издание Daily Mail.

Бетани Мейсон отдызала в Турции вместе со своим парнем Каллумом Фрэнсисом. С собой она взяла масло для загара Malibu Fast Tanning Oil, который содержит морковное масло — его ей рекомендовала подруга.

Она пролежала весь день у бассейна, а на следующее утро она проснулась с сильным отеком. «Я немного походила на Квазимодо. Это просто не выглядело реальным. Мои глаза распухли. Я не была похожа на человека», — рассказала пострадавшая.

Мисс Мейсон сказала, что ее лоб казался немного мягким, как будто он был полон воды. Реакция была настолько плохой, что она ничего не видела, потому что у нее опухли веки.

Медсестра отеля вызвала доктора, который поставил диагноз отравление солнцем. Ей сделали пару инъекций и дали таблетки для лечения сильного отека. Через три дня опухоль мисс Мейсон исчезла, но она должна была держаться подальше от солнца.

Причина оказалась в том, что морковное масло не имело защиты SPF, то есть не могло защитить ее от ультафиолетовых лучей.

«Продукт, который она использовала, не имеет SPF внутри. Это просто масло для загара, и мы советуем использовать бутылку для «темной кожи» и повторяем, что оно не защищает от солнца. Это первая жалоба, которую мы получили в отношении этого конкретного продукта», — сообщил представитель компании-производителя масла.

Солнечное отравление — это не буквальное отравление, а термин, используемый для описания серьезного случая солнечного ожога. Как правило, симптомы включают головные боли, лихорадку, отек, тошноту и головокружение.

Врачи предостерегают: долгое пребывание на солнце является фактором риска развития рака кожи, поэтому людям всегда рекомендуется использовать солнцезащитный крем с SPF.