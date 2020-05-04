«Я перестала чувствовать себя грязной»: девушка вылечила сильное акне при помощи тоника с эффектом загара

Молодая британка, чьей историй заинтересовался онлайн-таблоид The Sun, призналась, что из-за частых и очень сильных вспышек акне «постоянно чувствовала себя грязной» – болезненные глубокие прыщи покрывали ее лицо, шею и даже грудь и спину. Она отчаянно пыталась замаскировать их и с каждым разом приходилось накладывать все больше и больше косметики. Ванесса перепробовала все возможные средства для лечения акне, как прописанные врачом, так и безрецептурные, но ничто не помогало.

В какой-то момент девушка решила, что эта проблема теперь с ней навсегда, ведь врачи диагностировали у нее поликистоз яичников, из-за которого у нее и начались проблемы с кожей, менструальным циклом и весом. «После постановки диагноза в 2017 году я исследовала множество способов контроля своего состояния, – призналась она. – Я перепробовала и диеты, и специальный уход за кожей, и лечебные мази. Симптомы поликистоза варьируются, в моем случае он проявлялся резистентностью к инсулину, вызвавшую увеличение веса и трудности с его потерей, переменчивое настроение, нерегулярный цикл, повышенную жирность кожи и прыщи».