«Я перестала чувствовать себя грязной»: девушка вылечила сильное акне при помощи тоника с эффектом загара
Фото: facebook
Молодая британка, чьей историй заинтересовался онлайн-таблоид The Sun, призналась, что из-за частых и очень сильных вспышек акне «постоянно чувствовала себя грязной» – болезненные глубокие прыщи покрывали ее лицо, шею и даже грудь и спину. Она отчаянно пыталась замаскировать их и с каждым разом приходилось накладывать все больше и больше косметики. Ванесса перепробовала все возможные средства для лечения акне, как прописанные врачом, так и безрецептурные, но ничто не помогало.
В какой-то момент девушка решила, что эта проблема теперь с ней навсегда, ведь врачи диагностировали у нее поликистоз яичников, из-за которого у нее и начались проблемы с кожей, менструальным циклом и весом. «После постановки диагноза в 2017 году я исследовала множество способов контроля своего состояния, – призналась она. – Я перепробовала и диеты, и специальный уход за кожей, и лечебные мази. Симптомы поликистоза варьируются, в моем случае он проявлялся резистентностью к инсулину, вызвавшую увеличение веса и трудности с его потерей, переменчивое настроение, нерегулярный цикл, повышенную жирность кожи и прыщи».
Уверенность Ванессы снизилась до критического уровня, но ничто не помогало улучшить ситуацию с ее кожей. Некоторые средства временно помогали, но стойкой ремиссии не было. И тогда она решила хотя бы стать более загорелой, чтобы краснота была не так заметна, как на бледной коже. Девушка начала мониторить средства для автозагара в Интернете и в одном из роликов на YouTube увидела тоник с эффектом загара и решила его попробовать. Каково же было ее удивление, когда не очень дорогой продукт, главной целью которого было тонировать кожу до золотистого оттенка, всего за несколько дней очистил ее кожу от болезненных прыщей. Результаты были настолько впечатляющими, что Ванесса не могла поверить своим глазам. «Оглядываясь назад, я понимаю, как сильно эта проблема давила на меня. Я наконец-то перестала чувствовать себя грязной. Да, я с детства увлекалась макияжем и неплохо овладела этим искусством, но как же приятно нравиться себе и без него», – подытожила она, добавив, что ее тон кожи стал более ровным, прыщи и покраснения практически исчезли. Девушка считает, это все благодаря экстракту лаванды, который содержится в средстве.
Фото: facebook
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