Элисон О'Лири и Крис Дизи из Дублина были по-настоящему опустошены, пережив выкидыш. Их ребенок должен был родиться 2 августа, но увы, плод погиб спустя шесть недель беременности. Это произошло в ноябре 2018 года. А уже в январе тест на беременность показал заветные две полоски.«Когда я потеряла ребенка, мы были абсолютно опустошены. Я не могла контролировать свои эмоции и все время плакала», - вспоминает Элисон.Через два месяца стало известно, что 32-летняя женщина ждет тройню! Малыши родились спустя 31 неделю. Молодые родители были ошарашены, когда поняли, что дети родились в тот же день, когда предположительно должен был появится на свет их не выживший брат или сестра. Поначалу врач увидел на УЗИ только два плода. Спустя время сканирование показало, что в утробе развивается еще один младенец. Пара старалась быть очень осторожной, велика была опасность еще одного выкидыша. «Крис старался шутить, но по-моему он был в шоке от того, какие расходы нас ждут в будущем. У меня же кружилась голова, я не могла перестать плакать. Произошедшее с нами - это настоящее чудо», - говорит Элисон в интервью [Daily Mail] (https://www.dailymail.co.uk/femail/article-7999213/Couple-reveals-joy-naturally-conceiving-triplets-following-miscarriage.html).Родители решили, что обязательно расскажут близнецам, когда они подрастут, о том, что у них был бы еще брат или сестра и насколько особенный их день рождения. Пока же молодые родители только успевают менять подгузники и справляться с другими хлопотами. Трое малышей требуют неусыпного внимания. Кроме того, у пары есть старшая дочь Джорджия, которая с удовольствием помогает нянчиться с детьми. Фото: vostock-photoПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!