«Я не буду облучаться, я выживу»: астролог Тамара Глоба рассказала о своей борьбе с онкологией

Несмотря на то, что на тот момент она была замужем, с болезнью Глоба боролась один на один: «Моему мужу было скучно. Он мало посещал меня в больнице. Но я чествно говоря даже не задумывалась о том, что он должен быть рядом. Мне стали об этом говорить женщины, которые со мной лежали. Я оправдывала его. Мне было его жалко, что он будет здесь, среди больных».

От этого человека Тамара впоследствии родила ребенка. «Это было нужно мне в первую очередь. Мне нужен был ребенок. Именно от него. Потому что я его любила. Это — ребенок от любимого человека», — призналась она.

«Он был счастлив все-таки, мы ждали. Я правда лежала на сохранении, были проблемы с кровью, формула крови изменилась уже к тому моменту. Но малокровие настигло меня после родов уже. Было туго, было нечего есть двум молодым специалистам. Мои не знали, а его мама сказала им, что не надо им помогать, пусть они увидят, что их брак несостоятелен. Она никогда не давала нам денег. У меня пропало молоко, потому что был очень нервный период. Я жила в чужом доме, я не знала, как обращаться с ребенком, я чувствовала себя плохо, у меня не хватало сил. Серега дочь любил, но он не особо старался ухаживать за ней, и эта ситуация продолжалась всю жизнь», — после того, как супруг заговорил о важности свободы в своей жизни, она дала ему отставку.

Вторым супругом Тамары стал Павел Глоба. Ему она родила сына Богдана, который стал их второй попыткой, но и этот брак распался из-за измены. С 1992-го года мужчина не видел своего сына.

После этого она четыре раза отказывала олимпийскому чемпиону Вениамину Таяновичу. 18 лет назад они расстались.