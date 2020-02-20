Еще в детстве 21-летняя Жасмин Боули перенесла операцию по удалению яичников и фаллопиевых труб. Следом последовал курс лучевой терапии - девочка боролась с тяжелой формой рака, а именно саркомой Юинга. Этот тип рака поражает костный скелет. Уже во взрослом возрасте Жасмин пыталась забеременеть с помощью ЭКО, но безуспешно. Курс заместительной гормональной терапии не принес должных результатов. Впрочем, замечают врачи, онкобольные даже после успешной борьбы с болезнью часто остаются бесплодными. Девушка и ее партнер решили не сдаваться и найти суррогатную мать. Искать долго не пришлось: 39-летняя мать Жасмин согласилась выносить ребенка, который будет зачат с помощью экстракорпорального оплодотворения (для этого понадобится яйцеклетка ее дочери и сперма мужа Жасмин). Женщина полностью здорова и уже является матерью четверых детей. «Я исполню мечту своей дочери!», - с гордостью говорит Сабрина. Жасмин и ее супруг инициативу матери поддержали, в данный момент семья собирает средства на недешевую процедуру, им потребуется 20 000 фунтов стерлингов (более полутора миллиона рублей - Прим.). Они также уверяют, что не собираются впоследствии скрывать от малыша, кто на самом деле является его матерью, сообщает Daily Mail. Фото: vostock-photoПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!