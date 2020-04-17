«Я думала, это просто прыщ»: небольшое покраснение на лице молодой женщины оказалось раком кожи

Однако однажды Марлен увидела в соцсети Facebook рекламу клиники, расположенной поблизости от ее дома, и решила сходить в нее, чтобы избавиться от надоевшего прыща. Она записалась на прием к врачу, и первое, на что обратила внимание специалист, когда девушка вошла в кабинет, это странное покраснение над ее бровью. Австралийке была назначена биопсия, результаты которой показали, что у нее базально-клеточный рак кожи. Это очень распространенная форма онкологии, основное отличие которой от меланомы в том, что развивается она очень медленно. «Я была расстроена и очень напугана этим диагнозом, ¬– пояснила Марлен, – ведь я всегда очень тщательно ухаживала за своей кожей. Обязательно наносила солнцезащитный крем, когда ходила на пляж или выходила на улицу надолго, но иногда забывала его обновить. Видимо, это и сыграло свою роль».

В результате девушке пришлось перенести несколько операций, в ходе которых врачи были вынуждены вырезать ей кусок пораженных тканей размером 9 на 3 миллиметра. Сейчас Марлен полностью восстановилась и регулярно в собственных соцсетях призывает людей пользоваться солнцезащитными средствами, не забывать их вовремя обновлять и обязательно регулярно проходить профилактический осмотр у врача.

Фото: facebook

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