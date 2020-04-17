«Я думала, это просто прыщ»: небольшое покраснение на лице молодой женщины оказалось раком кожи
я выбрал вместо рекламы.
Фото: facebook
Историю австралийки напечатал британский онлайн-портал Daily Mail. Марлен призналась, что у нее генетическая предрасположенность к раку кожи – его обнаруживали у нескольких членов ее семьи, поэтому она давно хотела пройти профилактическое обследование, но каждый раз находились причины, по которым она его откладывала. А когда над бровью появилось странное покраснение, женщина и вовсе не придала ему особого значения. Не насторожило ее даже то, что оно не проходило в течение нескольких месяцев – Марлен просто замазывала странный «прыщ» тональным кремом. «Это было просто какое-то странное красное пятнышко, оно не болело и не беспокоило, потому я просто не думала о нем, просто замазывала косметикой – это было очень легко», – пояснила она. Австралийке даже в голову не могло прийти, что это может быть рак, так как она пребывала в иллюзии, что это болезнь пожилых людей.
Однако однажды Марлен увидела в соцсети Facebook рекламу клиники, расположенной поблизости от ее дома, и решила сходить в нее, чтобы избавиться от надоевшего прыща. Она записалась на прием к врачу, и первое, на что обратила внимание специалист, когда девушка вошла в кабинет, это странное покраснение над ее бровью. Австралийке была назначена биопсия, результаты которой показали, что у нее базально-клеточный рак кожи. Это очень распространенная форма онкологии, основное отличие которой от меланомы в том, что развивается она очень медленно. «Я была расстроена и очень напугана этим диагнозом, ¬– пояснила Марлен, – ведь я всегда очень тщательно ухаживала за своей кожей. Обязательно наносила солнцезащитный крем, когда ходила на пляж или выходила на улицу надолго, но иногда забывала его обновить. Видимо, это и сыграло свою роль».
В результате девушке пришлось перенести несколько операций, в ходе которых врачи были вынуждены вырезать ей кусок пораженных тканей размером 9 на 3 миллиметра. Сейчас Марлен полностью восстановилась и регулярно в собственных соцсетях призывает людей пользоваться солнцезащитными средствами, не забывать их вовремя обновлять и обязательно регулярно проходить профилактический осмотр у врача.
Фото: facebook
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