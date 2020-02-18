44-летняя Антея Смит почти каждый день оплачивала сеансы в солярии, мечтая добиться идеального оттенка тела. Ее кожа была практически шоколадного цвета, но всякий раз ей казалось, что она «бледновата». «Я была одержима солнечными ванными!», - вспоминает британка, не пропускавшая также ни одного солнечного дня на пляже.Любовь к искусственному загару закончилась плачевно: в 2014 году ей поставили диагноз - рак кожи. Все началось с пятнышка на левом ухе, которое со временем начало расти, менять цвет и форму. Вскоре женщине пришлось ампутировать ухо. Сейчас она маскирует его отсутствие с помощью стрижки. Антея умоляет других любительниц солярия отказаться от походов туда. По словам женщины, кожа нуждается в особой защите и ни в коем случае нельзя выходить на улицу без использования средств с SPF-фильтром. Тем временем, по данным Cancer Research UK, заболеваемость раком кожи в Великобритании более чем удвоилась с начала 1990-х годов. Ежегодно в стране регистрируется около 16 000 новых случаев рака кожи с меланомой, сообщает BBC News. Исследователи считают, что чрезмерная любовь к солярию - одна из распространенных причин возникновения этого типа онкологии. Также стоит быть внимательными к родинкам на теле. Как только вы заметили изменения в форме и цвете родимого пятна, стоит обратиться к дерматологу. _Фото: vostock-photoПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!