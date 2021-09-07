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Вздутие живота: рак яичников и другие причины повышенного газообразования

Вздутие живота — распространенный недуг, который появляется в большинстве своем в результате употребления определенных продуктов. Виновниками вздутия считаются газированные напитки и продукты, такие как бобы, лук, брокколи и капуста. Однако в некоторых случаях повышенное газообразование может быть симптомом серьезных и опасных заболеваний, в том числе и онкологии. Об этом рассказали в «Медик Форум».