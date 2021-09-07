Вздутие живота: рак яичников и другие причины повышенного газообразования
Вздутие живота — распространенный недуг, который появляется в большинстве своем в результате употребления определенных продуктов. Виновниками вздутия считаются газированные напитки и продукты, такие как бобы, лук, брокколи и капуста. Однако в некоторых случаях повышенное газообразование может быть симптомом серьезных и опасных заболеваний, в том числе и онкологии. Об этом рассказали в «Медик Форум».
«Хотя ощущение вздутия живота — это нормально, особенно во время месячного цикла, постоянное вздутие живота, которое длится каждый день до трех недель, — это не так», — объясняет научный орган здравоохранения Rush University System.
Вздутие возникает в результате следующих ситуаций:
- Запора.
- Заглатывания воздуха. Не стоит торопиться во время приема пищи, следует тщательно пережевывать пищу и избегать разговоров.
- Пищевой непереносимости. Патология приводит к вздутию живота, когда кишечник не опорожняется должным образом, еда вызывает задержку газа и при приеме пищи выделяется слишком много газа. глютеновой болезни и синдрома раздраженного кишечника.
- Рака яичников.
Фото: freepik.com
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