Запомните этот номер: Распоряжение №1526-р от 19 июля 2017 года. Оно опубликован на сайте правительства и вступило в силу.

Перечень услуг, предоставляемых гражданам в электронной форме, заметно расширился и должен теперь быть доступен не только москвичам. Через портал «Госуслуг» можно будет, как и прежде, запросить информацию о прикреплении к поликлинике, записаться на прием к специалистам, диспансеризацию и медико-социальную экспертизу. И - наконец-то! – оставить заявку на вызов врача на дом.

То есть вам больше не придется дозваниваться в поликлинику по полдня, а потом еще полдня ждать и сомневаться, передан ли вызов доктору – вы просто фиксируете заявку на портале и спокойно ложитесь болеть. Чтобы опробовать эту возможность, нужно создать личный кабинет «Мое здоровье» на Едином портале государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ).

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