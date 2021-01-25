Выявлено опасное последствие хронического недосыпания

Об ученые сообщили на сайте университета. Участниками эксперимента стали более 30 тысяч спортсменов. Специалистами были проанализированы данные с динамикой развития их состояния здоровья. Большинство спортсменов жаловались на головокружение, непереносимость яркого света, повышенную утомляемость, сонливость и появление мигреней.

По словам ученых, такие симптомы свойственны для тех, кто перенес черепно-мозговую травму. Однако у участников эксперимента подобных повреждений ранее не было. В ходе исследования специалисты пришли к выводу, что опасность кроется в хроническом недосыпе. В совокупности с испытываемым стрессом люди могут столкнуться с серьезными осложнениями со здоровьем, в том числе с концентрацией внимания.

Исследование было проведено в целях заполнить пробелы в знаниях о последствиях сотрясения мозга и восстановлении у студентов-спортсменов в колледжах, университетах и ​​академиях военной службы путем сбора и анализа данных о мужчинах и женщинах, которые соревнуются в различных видах спорта и проходят военную подготовку.