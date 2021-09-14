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Мужчины против женщин: кто во второй половине лунного цикла спит хуже
Шведские ученые из Уппсальского университета провели исследование, с помощью которого стало известно о зависимости мужчин от лунного цикла. Как оказалось, представители сильного пола испытывают проблемы со сном во второй половине лунного цикла. При этом специалисты отметили, что женщины, напротив, не подвержены лунным воздействиям, не страдают недугом, свойственным мужчинам, и в любой фазе цикла спят одинаково.
«Мы использовали записанные данные о сне 492 женщин и 360 мужчин в возрасте от 22 до 80 лет. Было обнаружено, что мужчины, чей сон пришелся на период растущей Луны, демонстрировали более низкую эффективность сна и дольше просыпались, чем мужчины, спавшие в период убывания Луны. При этом лунный цикл практически не влиял на сон женщин», — говорит Кристиан Бенедикт, ведущий автор исследования, результаты которого были опубликованы в журнале Science of the Total Environment.
Ученые предполагают, что нарушение сна у мужчин связано с их повышенной чувствительностью к рассеянному свету Луны или солнечному свету, который отражает естественный спутник Земли.
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