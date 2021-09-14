Мужчины против женщин: кто во второй половине лунного цикла спит хуже

«Мы использовали записанные данные о сне 492 женщин и 360 мужчин в возрасте от 22 до 80 лет. Было обнаружено, что мужчины, чей сон пришелся на период растущей Луны, демонстрировали более низкую эффективность сна и дольше просыпались, чем мужчины, спавшие в период убывания Луны. При этом лунный цикл практически не влиял на сон женщин», — говорит Кристиан Бенедикт, ведущий автор исследования, результаты которого были опубликованы в журнале Science of the Total Environment.

Ученые предполагают, что нарушение сна у мужчин связано с их повышенной чувствительностью к рассеянному свету Луны или солнечному свету, который отражает естественный спутник Земли.