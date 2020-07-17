Выявлен первый случай заражения коронавирусом младенца в утробе матери

В связи со сложившейся ситуацией врачи приняли решение провести женщине экстренное кесарево сечение, в результате которого на свет появился мальчик весом 2,5 килограмма. Специалисты сразу же провели ему тестирование на COVID-19, которое также дало позитивный результат. Медики уверены, что ребенок заболел еще в утробе матери, так как роды проходили в стерильной комнате. Это первый зафиксированный случай, когда вирусом заразился нерожденный малыш. Благодаря вовремя собранному анамнезу ему вовремя назначили подходящую терапию, и в течение 5 дней состояние его здоровья улучшилось. Спустя 18 дней мальчика выписали домой. Главный врач отделения интенсивной терапии для новорожденных Даниэль де Лука отметил: «К сожалению, у нас нет сомнений в том, как именно произошло заражение. Теперь врачи должны осознать, что такое тоже возможно. Конечно, это довольно редкий случай, но все же, поэтому больница должна быть к этому готова».

Фото: pexels

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