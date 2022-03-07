Выходим из зимней «спячки»! Как справиться с сезонной хандрой
Специалист рассказала, как отойти от зимы и с радостью встречать новый сезон. Для начала требуется пересмотреть свой рацион. В него следует включить больше овощей и фруктов, а также тех продуктов, которые позволят восполнить недостающие микроэлементы. Узнать о дефицитных компонентах можно с помощью анализов, пишет «Москва 24».
Не стоит недооценивать и любую физическую активность. Полезно гулять на свежем воздухе и заниматься различными активностями вроде фитнеса, йоги, зумбы, волейбола или тенниса. Так можно поспособствовать выработке нейромедиаторов, улучшающих самочувствие и поднимающих настроение, отметила Анна Тигай.
Однако когда подобные занятия в новинку, надо быть осторожнее. В противном случае резкие перемены вызовут стресс и усугубят хандру.
В том числе актуальна и смена обстановки, времяпрепровождение с близкими. Если на все это нет времени, улучшить эмоциональное состояние позволит даже генеральная уборка и избавление от ненужных вещей. А в особо тяжелых случаях требуется консультация психолога, заключила Анна Тигай.
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