Выходим из зимней «спячки»! Как справиться с сезонной хандрой

Специалист рассказала, как отойти от зимы и с радостью встречать новый сезон. Для начала требуется пересмотреть свой рацион. В него следует включить больше овощей и фруктов, а также тех продуктов, которые позволят восполнить недостающие микроэлементы. Узнать о дефицитных компонентах можно с помощью анализов, пишет «Москва 24».

Не стоит недооценивать и любую физическую активность. Полезно гулять на свежем воздухе и заниматься различными активностями вроде фитнеса, йоги, зумбы, волейбола или тенниса. Так можно поспособствовать выработке нейромедиаторов, улучшающих самочувствие и поднимающих настроение, отметила Анна Тигай.