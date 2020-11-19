Введенная в искусственную кому женщина с COVID-19 родила двойню

Беременная Перпечуэл Уке (Perpetual Uke), проживающая в английском городе Бирмингем, графство Уэст-Мидлендс, почувствовала странные симптомы весной этого года, однако поначалу не придавала им большого значения, сообщает издание Metro. И лишь по мере того, как ее состояние ухудшалось, британка набралась смелости обратиться за помощью к медикам. Тогда-то и выяснилось, что ее недомогание было вызвано новой коронавирусной инфекцией, будущую маму экстренно госпитализировали, подключили к аппарату искусственной вентиляции легких и ввели в медикаментозную кому.

Из-за того, что состояние пациентки было не стабильно и врачи не могли дать гарантию, что Перпечуэл Уке поправится, решено было спасать детей и на 26 неделе беременности женщине сделали кесарево сечение. В результате этой операции на свет появилась девочка, весившая всего около 770 граммов, и мальчик, весивший 850 граммов. Сама новоиспеченная мама находилась в коме еще 16 дней и, соответственно, не подозревала, что в ее семье случилось пополнение.

Когда состояние британки нормализовалось, и она вышла из комы, медики рассказали ей о чудесном событии и показали фотографии новорожденных детей. Несмотря на то, что малыши появились на свет гораздо раньше срока, врачам удалось сделать все возможное, чтобы они выжили и поскорее вернулись домой. Так и произошло. Через 116 дней после рождения малышей вместе с мамой выписали домой. По словам Перпечуэл Уке, ее двойняшки чувствуют себя отлично и очень быстро набирают вес.