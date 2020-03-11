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Второй случай в истории: 40-летний мужчина полностью излечился от ВИЧ

Это стало возможным благодаря трансплантации костного мозга.

Второй случай полного излечения от ВИЧ зафиксирован спустя тринадцать лет. Выздоровевшим стал сорокалетний житель Венесуэлы. Он был ВИЧ-инфицирован с 2003 года. В 2012 году у него обнаружили злокачественную лимфому Ходжкина. Трансплантация костного мозга была проведена с целью избавления от нее. И попутно принесла другой результат: вот уже 30 месяцев длится ремиссия - специфичные к ВИЧ клеточные реакции в организме не обнаружены. Результатами работы врачи поделились на страницах научного журнала Lancet.

А первым выздоровевшим от ВИЧ человеком 13 лет назад стал Тимоти Рэй Браун. С ВИЧ он жил с 1995 года, со времен своей учебы в Берлине. В 2007 году Браун пережил трансплантацию стволовых клеток для лечения лейкемии. Операция оказалась удачной вдвойне: даже спустя три года после трансплантации ВИЧ в его крови не обнаружили. Онкология также отступила. Через пять лет после операции мужчина создал собственный фонд помощи ВИЧ-инфицированным.

_Фото: Pixabay.com

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