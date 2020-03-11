Второй случай в истории: 40-летний мужчина полностью излечился от ВИЧ

Второй случай полного излечения от ВИЧ зафиксирован спустя тринадцать лет. Выздоровевшим стал сорокалетний житель Венесуэлы. Он был ВИЧ-инфицирован с 2003 года. В 2012 году у него обнаружили злокачественную лимфому Ходжкина. Трансплантация костного мозга была проведена с целью избавления от нее. И попутно принесла другой результат: вот уже 30 месяцев длится ремиссия - специфичные к ВИЧ клеточные реакции в организме не обнаружены. Результатами работы врачи поделились на страницах научного журнала Lancet.

А первым выздоровевшим от ВИЧ человеком 13 лет назад стал Тимоти Рэй Браун. С ВИЧ он жил с 1995 года, со времен своей учебы в Берлине. В 2007 году Браун пережил трансплантацию стволовых клеток для лечения лейкемии. Операция оказалась удачной вдвойне: даже спустя три года после трансплантации ВИЧ в его крови не обнаружили. Онкология также отступила. Через пять лет после операции мужчина создал собственный фонд помощи ВИЧ-инфицированным.