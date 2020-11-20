Второй день подряд антирекорд: за сутки в России выявлено больше 24 тысяч заболевших
Согласно данным Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом РФ, по состоянию на 20 ноября 2020 года зафиксировано 24 318 новых случаев инфицирования коронавирусом. Это означает, что уже второй день подряд в России – новый антирекорд по суточному приросту зараженных. При этом традиционно максимальное количество выявлено в Москве – 6902 человека.
Стоит отметить, что с начала пандемии в стране заболело больше 2 миллионов людей (2 039 926), из них 1,5 миллиона поправились и больше 35 тысяч скончались. В мире же общее число подтвержденных тестами случаев достигло практически 57 миллионов. Суточный прирост за прошедшие сутки также оказался рекордным – 650 433 человек. По-прежнему лидирует в рейтинге стран с максимальным числом инфицированных США (11,7 миллионов), на втором и третьем местах – Индия и Бразилия (9 и 5,9 миллионов соответственно), на четвертом – Франция с 2,1 миллионами.
В свою очередь, врачи всего мира призывают людей соблюдать противоэпидемиологические меры и сократить количество контактов с людьми. Ношение масок, мытье рук и соблюдение социальной дистанции – это столпы, помогающие сдержать распространение вируса и снизить риск заражения. Также главный внештатный эпидемиолог министерства здравоохранения Челябинской области Александр Выгоняйлов посоветовал в качестве дополнительных мер помощи организму использовать народные средства: пить чай с лимоном и имбирем, есть чеснок. А вот от бесконтрольного приема витаминных комплексов, в частности, витамина D лучше воздержаться, так как избыток полезных веществ может нанести непоправимый вред организму.
Фото: pixabay
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