Второй день подряд антирекорд: за сутки в России выявлено больше 24 тысяч заболевших

Согласно данным Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом РФ, по состоянию на 20 ноября 2020 года зафиксировано 24 318 новых случаев инфицирования коронавирусом. Это означает, что уже второй день подряд в России – новый антирекорд по суточному приросту зараженных. При этом традиционно максимальное количество выявлено в Москве – 6902 человека.

Стоит отметить, что с начала пандемии в стране заболело больше 2 миллионов людей (2 039 926), из них 1,5 миллиона поправились и больше 35 тысяч скончались. В мире же общее число подтвержденных тестами случаев достигло практически 57 миллионов. Суточный прирост за прошедшие сутки также оказался рекордным – 650 433 человек. По-прежнему лидирует в рейтинге стран с максимальным числом инфицированных США (11,7 миллионов), на втором и третьем местах – Индия и Бразилия (9 и 5,9 миллионов соответственно), на четвертом – Франция с 2,1 миллионами.