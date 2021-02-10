Вторая самая старая женщина в мире переболела коронавирусом бессимптомно
Фото: East News
Сестра Андре, урожденная Люсиль Рандон, подхватила вирус в середине января 2021 года в городе Тулон на юге Франции. Тест на коронавирус показал положительный результат. Из-за того, что COVID-19 унес 12 жизней в доме престарелых, где живет монахиня, персонал очень беспокоился о ее здоровье. Однако через три недели от коронавируса у слепой женщины не осталось и следа — она перенесла заболевание почти бессимптомно и готовится праздновать свой 117-й день рождения 11 февраля.
Старейший человек в Европе уточнила, что даже не знала о своем диагнозе. Как объяснил менеджер по связям с общественностью дома «Сент-Катрин Лабуре» Давид Тавелла, во время болезни женщина ни на что не жаловалась, а обращалась к персоналу по бытовым вопросам. «Например, она хотела знать, изменится ли график приема пищи или сна. Не было никакого страха перед болезнью. С другой стороны, она была очень обеспокоена состоянием других жителей дома престарелых», — добавил он.
Сестра Андре, родившаяся в городе Алес, Гарда, несколько дней назад снова сдала тест на коронавирус и получила отрицательный результат. Напомним, самый старый человек в мире — 118-летняя Кане Танака из Японии.
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Фото: East News, pixabay.com
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