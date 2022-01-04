Вся сила в ногах: врач Лео Бокерия назвал привычку, которая поможет продлить жизнь на 8 лет

Лео Бакерия является ведущим кардиологом России, к его профессиональному мнению на протяжении долгих лет прислушиваются первые лица страны, а также ее жители. На этот раз специалист на основании исследования, проведенного американскими учеными, объяснил, какая полезная привычка поможет людям продлению жизни на несколько лет

«Я приведу такой пример, который является очень поучительным. Американцы провели на десятках миллионов людей исследование, которое показало, что человек, который ходит в неделю два часа, живет на шесть-восемь лет дольше, чем тот, кто ведет сидячий образ жизни. Поэтому ходьба такая популярная, она не требует никаких затрат. Даже если вы живете в однокомнатный квартире, походите, пошевелите ногами, уже физическая нагрузка», — поделился он во время разговора с порталом «РИА Новости».

Также Бакерия отметил, что после возникновения пандемии большая часть населения, по причине того, что вынуждены сидеть на самоизоляции, отказалась от занятий спортом и не придерживается здоровому образу жизни. Однако для поддержания себя в хорошей форме, по его словам, достаточно отказаться от употребления спиртных напитков и периодически выполнять спортивные упражнения.