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Вспышка «свинки» и кори: в Великобритании врачи призывают людей срочно вакцинироваться

Резкое увеличение числа случаев эпидемического паротита (свинки) и продолжающихся вспышек кори в Англии привели к призывам срочно начать вакцинацию.

За первые три месяца 2019 года в Англии было зарегистрировано 795 случаев эпидемического паротита по сравнению с 1031 в целом за 2018 год, сообщает британское издание BBC News.

В основном вспышки были сосредоточены в университетах. Причина в том, что многие из студентов, которые сейчас учатся в университете, родились на пике страха MMR-аутизма (MMR — вакцина от кори и паротита) на рубеже веков, когда уровень вакцинации снизился. Однако версия, что эта вакцина вызывает аутизм, сделанная опальным доктором Эндрю Уэйкфилдом, с тех пор была полностью опровергнута, отмечает BBC News. Поэтому представители здравоохранения Англии призвали студентов пройти вакцинацию сейчас, если они не сделали этого в детстве.

Паротит вызывается вирусом и проявляется болезненными отеками в околоушных железах. В более редких случаях это может привести к вирусному менингиту и опухшим яичникам или яичкам.

Также сообщается о вспышках кори в Лондоне, на северо-западе и востоке Англии. В первом квартале 2019 года был подтвержден 231 случай кори на территории страны.

Напомним, что Всемирная организация здравоохранения предупреждает о глобальном кризисе кори во всем мире из-за антипрививочного движения.

Текст: Александра Романова

Фото: Vostock Photo

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