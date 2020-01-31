Все серьезно: из-за коронавируса ВОЗ объявила режим чрезвычайной ситуации

Подобное объявление поможет привлечь дополнительное внимание общественности к распространению коронавируса и борьбе с ним. По мнению генерального директора ВОЗ Тедроса Адана Гебрейесуса, вирус может распространиться в странах со слабой системой здравоохранения - в этом таится большая опасность. При этом он положительно оценил действия китайской стороны в борьбе с заболеванием.

На данный момент, не считая КНР, в мире зарегистрировано 98 случаев болезни в 18 странах. В России ни у одного из пациентов с подозрением на коронавирус диагноз не подтвердился.

Силы ученых брошены сейчас на создание вакцины против нового вируса, вспыхнувшего в Китае. По одной из гипотез, коронавирус стал передаваться людям после ряда мутаций в организме летучих мышей и змей. Напомним, что первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов в китайском городе Ухань.

Коронавирус передается воздушно-капельным путем. Также инфекция может проникнуть в организм через слизистую оболочку глаз. Медики предупреждают о необходимости тщательно мыть руки, пользоваться защитными масками, пить бутилированную воду и тщательно планировать маршруты путешествий. Возможно, стоит воздержаться в ближайшее время от поездок в Китай.