Назван средний возраст рождения первенца в Москве
Раньше женщина в 25 считалось старородящей, однако в современном мире такие критерии не приняты обществом. С каждым годом средний возраст рождения первенца в столице России только растет. Неонатолог сообщает, что в Москве чаще всего женщины становятся матерями в 32 года, сообщает Говорит Москва. «За прошлый год средний возраст первых родов перевалил за 32 года. Это примерно чуть больше 32 лет сегодня среднестатистической женщине, которая впервые рожает ребёнка», - сообщил врач. По его мнению, у поздних родов есть свои минусы: «К 32 годам женщины накапливают ряд заболеваний, к тому же мы переживаем эру неинфекционных заболеваний. Это сахарный диабет, ожирение, нарушение гормональной связи. Эти заболевания связаны с образом жизни, все они влияют на репродуктивное здоровье и на течение беременности. С этим есть проблемы, есть риски преждевременных родов».
Важно отметить, что к 30 годам женщина становится мудрее и более трепетно относится к своему здоровью. Она заранее готовит организм к зачатию и беременности, проходит обследование с мужем, чего не хватает многим юным матерям. Врач уверяет, что в осознанности и состоит плюс родов после 30: «Пусть выбор отсроченный, но к этому времени мы можем больше говорить об его осознанности. Всё больше людей начинают уделять большое внимание здоровью, готовятся к беременности, делают это вместе с партнёром. Эти факторы снижают риски преждевременных родов и улучшают шансы на хорошее течение беременности. 32 года — это уже состоявшиеся личности, которые имеют образование, рабочий опыт, ведут активный образ жизни».
Фото и видео: Freepik.com, Passion.ru