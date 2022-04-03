Назван средний возраст рождения первенца в Москве

Раньше женщина в 25 считалось старородящей, однако в современном мире такие критерии не приняты обществом. С каждым годом средний возраст рождения первенца в столице России только растет. Неонатолог сообщает, что в Москве чаще всего женщины становятся матерями в 32 года, сообщает Говорит Москва. «За прошлый год средний возраст первых родов перевалил за 32 года. Это примерно чуть больше 32 лет сегодня среднестатистической женщине, которая впервые рожает ребёнка», - сообщил врач. По его мнению, у поздних родов есть свои минусы: «К 32 годам женщины накапливают ряд заболеваний, к тому же мы переживаем эру неинфекционных заболеваний. Это сахарный диабет, ожирение, нарушение гормональной связи. Эти заболевания связаны с образом жизни, все они влияют на репродуктивное здоровье и на течение беременности. С этим есть проблемы, есть риски преждевременных родов».