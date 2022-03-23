«Вредный продукт»: почему любители суши и роллов рискуют здоровьем

По словам специалиста, роллы и суши — это вредный продукт из-за опасности встречи с паразитами, которыми сырая рыба может быть инфицирована. «Мясо в этих продуктах термически не обрабатывается. То есть вы едите сырую рыбу на свой страх и риск. Потом очень сложно все вылечить, с учетом того, что инфекционистов-паразитологов очень мало, очень плохая лабораторная диагностика и выявлять наличие паразитов сложно, поэтому и лечение будет идти "пальцем в небо"», — предупредил Алексей Калинчев в беседе с URA.RU.

В свою очередь, терапевт, врач общей практики Лариса Алексеева отметила, что нейтрализовать и обезвредить возможные вредные организмы в роллах и суши позволяют стандартные острые добавки: васаби и имбирь. Между тем лучше отдавать предпочтение горячим, обработанным роллам, овощным или с вареными продуктами, посоветовала она.