Вопреки желанию родителей: врачи решили отключить 5-летнюю девочку от аппарата системы жизнеобеспечения

Врачи настаивают на отключении девочки от аппарата жизнеобеспечения, однако родители заявляют, что только Бог может дать и забрать жизнь. В силу сложившихся обстоятельств судьбу малышки будет решать суд.

Перед поступлением в больницу у девочки случилось внутримозговое кровоизлияние и остановка сердца, повлекшие за собой необратимое повреждению мозга. С тех пор жизнь Тафиды висит на волоске.

Итальянская больница Гаслини в Генуи готова продолжить лечение ребенка, однако лондонские доктора уверены, что это противоречит интересам малышки и что Тафиду необходимо отключить от аппарата. Однако родители не готовы пойти на такой радикальный шаг и спешат разрешить ситуацию в судебном порядке.

На днях состоялось очередное судебное заседание по этому делу, где адвокат семьи Ракииб попытался оспорить отказ докторов отпустить Тафиду на лечения в Италию, аргументируя свои позицию тем, что на искусственной вентиляции легких девочка может прожить еще 10-20 лет, - сообщает издание The Guardian. Тем более, что она сама не испытывает боли и страданий.

Кроме того, по закону Евросоюза о свободном передвижении, отказ Совета больницы Государственной службы здравоохранения в разрешении семье на поездку в Италию является неправомерным.

В этот раз суд не смог вынести окончательного решения, и дело было перенесено для дальнейшего рассмотрения.