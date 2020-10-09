Врачи выявили у девочки рак, когда она начала хромать из-за странной боли в ноге

«Изначально биопсия запустила процесс заживления. Шантель смогла избавиться от инвалидной коляски и с самоотверженностью, с помощью физиотерапевтов начала ходить. Но несколько месяцев спустя у нее появилась хромота с левой стороны. Рак распространился и на ее левую бедренную кость», - уточняет отец, 32-летний Дэйв Триффитт.

Два года Шантель выглядела уставшей и измученной, но все же находила способ улыбаться. Только в марте 2020 года анализы и изучение снимков утешило родителей: Шантель победила рак. Однако врачи говорят: риск его возвращения остается. «Ее иммунитет ослаб. Дочери делают прививки, но мы должны быть осторожны. Шантель ходит в школу и делает все, чем занимается нормальный ребенок в ее возрасте», - резюмировали родители.