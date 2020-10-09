Врачи выявили у девочки рак, когда она начала хромать из-за странной боли в ноге
За два года девочка пережила тяжелые испытания. Все началось тогда, когда малышка почувствовала боль в ногах. Она не унималась несколько недель и усилилась настолько, что родители отвезли дочь в отделение неотложной помощи на рентген.
Girl, 11, told she has rare cancer after she began limping with strange leg painhttps://t.co/cyZf9uVlXc pic.twitter.com/Ja4nnrhLiO— Daily Mirror (@DailyMirror) October 9, 2020
Врачи были шокированы увиденным. Школьницу направили к педиатру, который диагностировал гистиоцитоз клеток Лангерганса (LCH), редкую форму рака правой тазовой кости. «Врач просмотрел рентгеновские снимки и сказал, что что-то не так с костями Шантель. Тогда она пошла на МРТ, которое показало то, чего медики никогда раньше не видели. Снимки были отправлены специалисту для изучения, и Шантель пришлось пройти биопсию», - объяснила 33-летняя Мария Гринфилд, мать девочки.
«Изначально биопсия запустила процесс заживления. Шантель смогла избавиться от инвалидной коляски и с самоотверженностью, с помощью физиотерапевтов начала ходить. Но несколько месяцев спустя у нее появилась хромота с левой стороны. Рак распространился и на ее левую бедренную кость», - уточняет отец, 32-летний Дэйв Триффитт.
Два года Шантель выглядела уставшей и измученной, но все же находила способ улыбаться. Только в марте 2020 года анализы и изучение снимков утешило родителей: Шантель победила рак. Однако врачи говорят: риск его возвращения остается. «Ее иммунитет ослаб. Дочери делают прививки, но мы должны быть осторожны. Шантель ходит в школу и делает все, чем занимается нормальный ребенок в ее возрасте», - резюмировали родители.
Фото: Pixabay.com
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