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Врачи удалили у 56-летнего мужчины почку весом более 7 килограммов

На днях врачи Больницы сэра Ганга Рама в Нью-Дели удалили у одного из своих пациентов гигантскую почку весом более 7 килограммов, тогда как средний размер этого органа у здорового человека составляет 120-150 граммов. Эта самая тяжелая почка, которую когда-либо удаляли в Индии.

56-летний мужчина, имя которого по этическим соображениям не разглашается, страдал от генетического заболевания - аутосомно-доминантной поликистозной болезни почек (АДПБП). Как рассказал Сачин Катхурия, оперировавший мужчину доктор, увеличенные в размере почки - достаточно распространенное явление у пациентов с АДПБП. И, как правило, хирурги не спешат удалять такие почки, так как они способны по крайней мере выполнять свою функцию фильтрации. Показаниями к радикальному оперативному вмешательству являются симптомы инфекции и внутреннее кровотечение, что и произошло с пациентом. У мужчины обнаружили тяжелую инфекцию, которая не поддавалась лечению антибиотиками. А массивного размера почка стала препятствовать работе дыхательной системы. Поэтому у врачей не было другого выхода, как удалить ее.

Как рассказал доктор Катхурия BBC, во время операции он, конечно, ожидал увидеть большую почку, однако реальный размер органа - 32 см на 21,8 см, потряс не только его, но и всю команду. На сегодняшний день это самая большая почка в мире. В это сложно поверить, но вторая почка мужчины, которую было решено сохранить, оказалась еще больше.

Удаленная почка побила рекорд, зафиксированный в Книге рекордов Гиннеса, который до этого составлял 4,5 килограмма. Доктор Катхурия говорит, что еще не решил, будет ли он подавать заявку в Книгу рекордов, но обещает серьезно об этом подумать.

Фото: Vostock-photo

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