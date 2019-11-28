passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Врачи удалили у 17-летнего подростка 232 зуба

17-летний Ашик Джаваи, проживающий в глухой индийской деревне, обратился в отделение стоматологии городской больницы Мумбаи после того, как местные деревенские врачи были бессильны ему помочь. Более полутора лет парня мучил отек челюсти, причиной которого, как выяснилось позже, стало редчайшее заболевание.

Случай Ашика был настолько редким и необычным, что за него взялась сама заведующая стоматологическим отделением городской больницы, доктор Сунанда Дхивари. Она диагностировала у парня редчайшее заболевание - сложную смешанную одонтому. Это доброкачественное новообразование, состоящее из хаотично перемешанных твердых тканей зубов. Чаще всего оно возникает у подростков в период формирования коренных зубов. С помощью рентгена стоматолог обнаружила внутри десны Ашика огромное количество зубов, которые и вызвали нестерпимую боль и отек в правой части челюсти. Для того, чтобы удалить у парня лишние зубы, хирургам понадобились стоматологическое долото и молоток. Когда наконец удалось рассечь десну, к изумлению врачей из нее один за другим посыпались маленькие зубы, похожие на жемчужинки.

Поначалу медики пытались вести «жемчугу» счет, но сбились уже после третьего десятка. Как позже выяснилось, в общей сложности из десны подростка было извлечено 232 зуба. В проведении операции, которая заняла около 7 часов, участвовало 2 хирурга и пара ассистентов. Благодаря усилиям и профессионализму врачей у Ашика теперь 28 зубов.

Когда-то в медицинской литературе уже был описан подобный случай. Правда тогда из верхней челюсти пациента удали всего 37 зубов. Описывая необычный случай Ашика, доктор Дхивари признается, что не видела ничего подобного за всю свою 30-летнию практику. По ее словам, парень вполне может побороться за звание мирового рекордсмена.

Фото: Vostock-photo

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!