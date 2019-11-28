Врачи удалили у 17-летнего подростка 232 зуба

Случай Ашика был настолько редким и необычным, что за него взялась сама заведующая стоматологическим отделением городской больницы, доктор Сунанда Дхивари. Она диагностировала у парня редчайшее заболевание - сложную смешанную одонтому. Это доброкачественное новообразование, состоящее из хаотично перемешанных твердых тканей зубов. Чаще всего оно возникает у подростков в период формирования коренных зубов. С помощью рентгена стоматолог обнаружила внутри десны Ашика огромное количество зубов, которые и вызвали нестерпимую боль и отек в правой части челюсти. Для того, чтобы удалить у парня лишние зубы, хирургам понадобились стоматологическое долото и молоток. Когда наконец удалось рассечь десну, к изумлению врачей из нее один за другим посыпались маленькие зубы, похожие на жемчужинки.

Поначалу медики пытались вести «жемчугу» счет, но сбились уже после третьего десятка. Как позже выяснилось, в общей сложности из десны подростка было извлечено 232 зуба. В проведении операции, которая заняла около 7 часов, участвовало 2 хирурга и пара ассистентов. Благодаря усилиям и профессионализму врачей у Ашика теперь 28 зубов.

Когда-то в медицинской литературе уже был описан подобный случай. Правда тогда из верхней челюсти пациента удали всего 37 зубов. Описывая необычный случай Ашика, доктор Дхивари признается, что не видела ничего подобного за всю свою 30-летнию практику. По ее словам, парень вполне может побороться за звание мирового рекордсмена.