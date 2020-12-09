Врачи удалили россиянке 2 опухоли, из-за которых ее матка увеличилась до гигантских размеров
Как сообщает онлайн-издание «Вестник Сургутского региона», врач диагностировал у россиянки доброкачественное новообразование еще в 2018 году. Однако у нее в анамнезе имелся ряд хронических заболеваний, среди которых были язвенный колит, цирроз печени и гипертензия, потому специалист принял решение наблюдать за миомой, но не оперировать ее. Сначала все было хорошо, а потом опухоль начала очень быстро расти и за короткий срок достигла таких огромных размеров, что заняло всю брюшную полость и малый таз.
Женщине было тяжело передвигаться, она ощущала себя так, будто находится на позднем сроке беременности. В итоге медики заподозрили у нее саркому матки — одну из наиболее агрессивных форм рака, и решили провести ей срочную операцию. Во время хирургического вмешательства онкогинекологи, помимо уже выявленного новообразования, обнаружили еще одно — и довольно большое, располагающееся в забрюшинном пространстве. Специалисты приняли решение удалить пациентке матку и придатки вместе с опухолями. К счастью, гистологическое исследование показало, что оба новообразования были доброкачественными, потому дополнительной терапии женщине не понадобилось.
Фото: pixabay
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