Врачи удалили опухоль весом 7 кг молодому россиянину, который и не подозревал о ней
Как сообщает онлайн-издание «Комсомольская правда», молодой человек обратился к врачу с жалобами на боли в животе, после того как он поест. Специалист отправил его на УЗИ, где и было обнаружено огромное новообразование в брюшной полости, из-за которого все внутренние органы пациента переместились, из-за чего и возникли боли. Доктора заявили, что опухоль начала формироваться еще в подростковом возрасте и никак не проявляла себя, пока не достигла внушительных размеров.
После проведенного консилиума врачи приняли решение о госпитализации и проведении срочной операции. Хирургическое вмешательство продлилось несколько часов: шесть врачей пытались удалить новообразование, которое крепилось к жировой клетчатке поджелудочной железы и находилось в тесном соседстве с жизненно важными внутренними органами. Процедура прошла успешно, сейчас парень уже чувствует себя лучше. Однако на этом его лечение еще не закончено: специалисты подозревают, что опухоль может быть злокачественной. На данный момент они ждут результатов гистологии.
Фото: depositphotos
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!