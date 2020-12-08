Врачи удалили опухоль весом 7 кг молодому россиянину, который и не подозревал о ней

После проведенного консилиума врачи приняли решение о госпитализации и проведении срочной операции. Хирургическое вмешательство продлилось несколько часов: шесть врачей пытались удалить новообразование, которое крепилось к жировой клетчатке поджелудочной железы и находилось в тесном соседстве с жизненно важными внутренними органами. Процедура прошла успешно, сейчас парень уже чувствует себя лучше. Однако на этом его лечение еще не закончено: специалисты подозревают, что опухоль может быть злокачественной. На данный момент они ждут результатов гистологии.

Фото: depositphotos

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