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Врачи удалили из живота 29-летней женщины 759 кист

29-летняя женщина из Индии, имя которой не называется, поступила в больницу города Тандалам с жалобами на рвоту после каждого приема пищи и сильнейшую боль в животе, которая преследовала ее на протяжении трех месяцев.

После проведения ряда анализов врачи обнаружили у женщины кистозные очаги. А компьютерная томография выявила 4 гигантские кисты с множественными вторичными кистами. Эти новообразования занимали половину брюшной полости женщины. У пациентки диагностировали брюшинную гидатидную болезнь - это паразитарное инфекция, вызванная собачьими ленточными червями, и приводящая к образованию в организме человека множественных кист в следствие паразитирования личинок эхинококков. Чаще всего такие кисты образуются в печени, легких, сердце, мозге и костях. Не обратись женщина вовремя к врачу, кисты могли разорваться, что привело бы к немедленному шоку и серьезному повреждению внутренних органов.

Врачи приняли решение экстренно оперировать женщину. Каждое из четырех новообразований вскрывалось по отдельности, после чего аккуратно, с помощью специальной ложки, удалялись находящиеся в них вторичные кисты. Операция осложнялась тем, что кисты были присоединены к печени, левой почке, воротной вене, желчевыводящим каналам, левой почке, толстому кишечнику, мочевому пузырю.

Как рассказал директор больницы, Д-р Савейта Раджеш, в общей сложности хирурги извлекли из брюшной полости женщины 759 кист, похожих на белые мраморные шарики. Это, по словам доктора, один из самых редких случаев в мировой медицинской практике.

Фото: Vostock-photo

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