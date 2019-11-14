Врачи удалили из шеи мужчины опухоль размером с футбольный мяч

Милтон Уингерт, пенсионер из города Джерси Сити штата Нью-Джерси, начал бить тревогу, когда небольшое уплотнение, которое он обнаружил у себе на шее, стало стремительно расти. Когда в течение нескольких недель опухоль достигла размера небольшого яблока, мужчина обратился к врачу. После проведения биопсии доктор диагностировал у Милтона плеоморфную саркому. Это разновидность рака мягких тканей, который растет усиленными темпами. Негативные последствия этого роста становятся заметны уже в течение нескольких месяцев, а иногда и недель. Что и произошло с пенсионером, опухоль которого росла не по дням, а по часам.

Врачи стали готовить Милтона к операции, которую уже в назначенный день пришлось отменить из соображений безопасности пациента. Хирург посчитал ее проведение слишком рискованным. Опухоль по-прежнему продолжала расти, и тогда мужчина обратился у другому хирургу. На этот раз все по тем же соображениям безопасности за два дня до назначенной даты операция опять была отменена.

Хирурги один за другим отказывались оперировать мужчину, так как опухоль образовалась вокруг сонной артерии - одного из самых больших и важных кровеносных сосудов , через который кровь поступает в мозг. Одно неловкое движение скальпеля, и мужчина мог бы скончаться на месте.

К тому моменту, когда нашелся хирург, согласившийся прооперировать несчастного пенсионера, размер его опухоли достиг 23 сантиметров. Доктор Хан, оперировавший Милтона, рассказал Daily Mail, что это самая большая опухоль, которую он когда-либо видел. И не удали он ее, опухоль бы продолжала расти, и в конце-концов мужчина умер бы от удушья. Чтобы удалить массивное новообразование, хирургам понадобилось 7 часов.

Операция прошла успешно, и в настоящее время Милтон восстанавливается у себя дома. Сразу после рождественских праздников ему предстоит химио- и лучевая терапия.