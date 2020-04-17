Врачи удалили из легких женщины куриную кость, из-за которой она кашляла 14 лет

Девушка росла и постоянно кашляла. Со временем у нее развились проблемы с дыханием. Врачи неоднократно ставили ей диагноз бронхоэктазия – заболевание, характеризующееся кашлем с высоким содержанием слизи из-за повреждения дыхательных путей. Китаянке прописали антибиотики, но они ей не помогали. Симптомы не проходили, несмотря на годы различных схем лечения. Со временем девушка привыкла к постоянному кашлю, но решила сделать операцию, чтобы избавиться от другой проблемы – эстетической: она страдала из-за повышенного потоотделения. Перед операцией китаянка решила пройти плановое обследование, а заодно узнать, в чем же заключаются ее проблемы с дыханием.

Девушка обратилась в больницу при Университете китайской медицины Гуанчжоу, которая находится в провинции Гуандун, на юге Китая, где заведующий кардиоотделением направил ее на новую компьютерную томографию. На сей раз сканирование показало, что в основании правого легкого у китаянки есть какое-то инородное тело. Хирург провел диагностическую бронхоскопию, чтобы определить, что это, а заодно удалить предмет, если это возможно. Операция заняла 30 минут. Инородным предметом оказалась фрагмент кости, предположительно, куриная или утиная, длиной в пару сантиметров. Врачи предполагают, что девушка могла вдохнуть ее во время еды, даже не осознавая этого, еще 14 лет назад.

Специалисты уверены, что именно кость стала причиной постоянного кашля молодой студентки. Сейчас она чувствует себя хорошо и надеется, что после операции ее проблемы с дыханием останутся в прошлом.

Фото: depositphotos

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