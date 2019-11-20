Врачи удалили из глаза мужчины червя-паразита размером 7 сантиметров, прожившего в его организме около 10 лет

Доктора больницы, в которую обратился Джашу, пришли в замешательство, когда поначалу не смогли найти причину, вызвавшую болезненные симптомы. Однако после проведения ряда дополнительных анализов, врачи обнаружили ленточного паразита, извивавшегося на задней поверхности глазного яблока мужчины. Медикам понадобилось 25 минут на то, чтобы извлечь червя. Как рассказал доктор Милан Панчал, главный офтальмолог, оперировавший Джашу, во время процедуры, которая проходила под местным наркозом, мужчина чувствовал, как из его глаза достают живого червя. Если бы фермера вовремя не прооперировали, он мог бы ослепнуть. Также врачи не исключают и вероятность того, что через кровоток червь мог проникнуть и в мозг мужчины. Если догадки медиков подтвердятся, Джашу понадобится еще одна операция.

Обычно глазные черви-паразиты передаются человеку через мух или комаров. Однако, по мнению врачей, паразит попал в организм фермера 12 лет назад через укус инфицированной собаки или ручную дойку коров.

Врачи до сих пор ждут результаты лабораторных исследований, чтобы выяснить, к какому виду паразитов принадлежал червь. Хотя уже сейчас они склоняются к тому, что это был ленточный паразит из рода спарганум.

На сегодняшний день в научной литературе описано не более 1000 случаев попадания червей-паразитов в глазное яблоко человека.