passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Врачи удали из яичника 59-летней женщины опухоль весом 35 кг

59-летняя жительница Китая, имя которой не сообщается, несмотря на свое хрупкое телосложение, стала выглядеть глубоко беременной. А все из-за массивной опухоли, которая разрослась до невероятных размером и грозила женщине отказом органов и удушьем.

Когда близкие женщины заметили, что ее живот начал понемногу разбухать, она ответила, что это всего лишь газы, и отказалась обращаться к врачу. И только когда живот разросся настолько, что она уже не могла лежать на спине, ей приходилось подкладывать подушки под спину и спать сидя, женщина разрешила родным отвезти ее к врачу. При поступлении в больницу женщине сделали сканирование брюшной полости, результаты которого повергли медиков в шок. «Я работаю врачом вот уже 38 лет, и ни разу за всю свою практику не видел таких огромных опухолей», - рассказал местным СМИ Ли Пейлинг, профессор акушерства и гинекологии, оперировавший женщину.

Причиной гигантского живота женщины оказалась заполненная жидкостью опухоль, которая называется доброкачественной муцинозной цистаденомой яичников. Она разрослось настолько, что полностью закрывала всю брюшную полость женщины и давила на жизненно важные органы: печь, желчный пузырь, селезенку и почки, которые уже невозможно было рассмотреть на снимках.

Хирургам потребовалось полтора часа, чтобы откачать из новообразования 33 литра жидкости, после чего была удалена и сама оболочка опухоли, весившая 2 килограмма. По завершению операции женщина провела сутки в реанимации, после чего была переведена в постхирургическое отделение, где продолжает восстанавливаться по сей день.

Фото: Vostock-photo

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!