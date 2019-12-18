Врачи удали из яичника 59-летней женщины опухоль весом 35 кг

Когда близкие женщины заметили, что ее живот начал понемногу разбухать, она ответила, что это всего лишь газы, и отказалась обращаться к врачу. И только когда живот разросся настолько, что она уже не могла лежать на спине, ей приходилось подкладывать подушки под спину и спать сидя, женщина разрешила родным отвезти ее к врачу. При поступлении в больницу женщине сделали сканирование брюшной полости, результаты которого повергли медиков в шок. «Я работаю врачом вот уже 38 лет, и ни разу за всю свою практику не видел таких огромных опухолей», - рассказал местным СМИ Ли Пейлинг, профессор акушерства и гинекологии, оперировавший женщину.

Причиной гигантского живота женщины оказалась заполненная жидкостью опухоль, которая называется доброкачественной муцинозной цистаденомой яичников. Она разрослось настолько, что полностью закрывала всю брюшную полость женщины и давила на жизненно важные органы: печь, желчный пузырь, селезенку и почки, которые уже невозможно было рассмотреть на снимках.

Хирургам потребовалось полтора часа, чтобы откачать из новообразования 33 литра жидкости, после чего была удалена и сама оболочка опухоли, весившая 2 килограмма. По завершению операции женщина провела сутки в реанимации, после чего была переведена в постхирургическое отделение, где продолжает восстанавливаться по сей день.