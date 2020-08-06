Врачи списывали частые мигрени женщины на стресс, а они оказались симптомом рака мозга

Через три недели у женщины усилилась симтоматика – речь стала невнятной, а боли – стреляющими. Тогда она отправилась в отделение неотложной помощи, где у нее взяли анализы крови, а затем провели компьютерную томографию. «Именно тогда в моей голове и обнаружили большую опухоль, – признается Лиззи. – МРТ подтвердило, что это глиобластома 4 стадии – один из самых агрессивных типов рака головного мозга, устойчивый ко всем видам лечения». Шокированной британке врачи сообщили, что жить ей осталось от 6 до 12 месяцев и уже через 3 дня после постановки диагноза ей сделали трепанацию черепа, чтобы удалить опухоль. С тех пор Лиззи перенесла уже 3 операции и уже превзошла даже самые оптимистичные прогнозы докторов. Женщина признается, что ее жизнь кардинально изменилась благодаря раку, а своим чудесным выздоровлением она обязана в том числе и кето-диете, которая известна тем, что помогает восстановлению клеток и уменьшению воспалительных процессов. «Болезнь заставила меня пересмотреть все свои взгляды. Я больше не принимаю все как должное и ценю каждый прожитый миг. Я радуюсь каждому новому дню».

Фото: facebook Lizzie Parker

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