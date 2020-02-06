Врачи разводят руками: у 25-летней женщины на деснах растут «ресницы»

25-летняя итальянка с пятнадцати лет обнаруживает у себя во рту волоски, похожие на ресницы. Они растут на ее деснах между зубов.

Речь идет о гирсутизме - это оволосение по мужскому типу. Например, когда у женщины на лице растут усы, волосы также могут появиться на груди, спине. В случае с итальянкой (волоски во рту), подобная аномалия до нее фиксировалась лишь у мужчин, пишет журнал Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology, Oral Radiology.

Изначально специалисты диагностировали у девушки синдром поликистозных яичников, который сопровождается избытком волос на теле. В течение шести лет пациентка принимала гормональные препараты, которые сдерживали рост волос в нетипичном месте. Но затем средства перестали действовать.

Врачи объясняют: внутренняя часть рта, а также нос, влагалище состоят из слизистой ткани, эпителиальных клеток. Теоретически волосяной стержень может пробить утолщенные ткани десен, что и произошло в случае с итальянской пациенткой.

Вот только девушке от этого нелегче: волоски продолжают расти, доставляя массу неудобств. Доктора предложили ей вновь пропить курс гормональных препаратов.