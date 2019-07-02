Врачи разоблачили вредный миф про солнцезащитные средства

Британская журналистка Дженни Эгг протестировала 4 солнцезащитных крема, которые обещали нанесение всего 1 раз в день и защиту от ультрафиолета в течение 4 часов, сообщает британское издание Daily Mail.

Журналистка взяла 4 средства, обещающие нанесение всего один раз в день и тестировала их 4 дня. Она делала снимки своей кожи специальным сканером в кожной клинике, который показывает повреждения на коже, а также обозначает, насколько хорошо крем защищает кожу. Снимки делались утром сразу после нанесения и после 8 часов использования. Ни одно средство не сохранило тот же уровень защиты к вечеру. Даже те, что изначально защищали достаточно хорошо, к вечеру оставляли лишь «пятна» защиты.

«Для многих людей по умолчанию, когда они находятся в отпуске, по утрам следует наносить солнцезащитный крем и не применять его повторно, особенно если они используют высокий коэффициент, так как считают, что он работает дольше», - говорит д-р Джастин Хексталл, консультант-дерматолог в клинике Таррант-стрит в Западном Суссексе и член подкомитета Британской ассоциации дерматологов по раку кожи. Этикетки «Раз в день» только укрепляют этот миф.