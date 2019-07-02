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Врачи разоблачили вредный миф про солнцезащитные средства

Журналист под контролем врачей провела тестирование солнцезащитных средств: ни одно из них не выполняет обещания с этикетки. Наносить эти средства нужно намного чаще, чем вам кажется.

Британская журналистка Дженни Эгг протестировала 4 солнцезащитных крема, которые обещали нанесение всего 1 раз в день и защиту от ультрафиолета в течение 4 часов, сообщает британское издание Daily Mail.

Журналистка взяла 4 средства, обещающие нанесение всего один раз в день и тестировала их 4 дня. Она делала снимки своей кожи специальным сканером в кожной клинике, который показывает повреждения на коже, а также обозначает, насколько хорошо крем защищает кожу. Снимки делались утром сразу после нанесения и после 8 часов использования. Ни одно средство не сохранило тот же уровень защиты к вечеру. Даже те, что изначально защищали достаточно хорошо, к вечеру оставляли лишь «пятна» защиты.

«Для многих людей по умолчанию, когда они находятся в отпуске, по утрам следует наносить солнцезащитный крем и не применять его повторно, особенно если они используют высокий коэффициент, так как считают, что он работает дольше», - говорит д-р Джастин Хексталл, консультант-дерматолог в клинике Таррант-стрит в Западном Суссексе и член подкомитета Британской ассоциации дерматологов по раку кожи. Этикетки «Раз в день» только укрепляют этот миф.

Однако если защита продукта не длится так долго, как вы думаете, вы рискуете получить солнечный ожог. Ожог раз в два года увеличивает риск развития меланомы в три раза.

В Австралии бренды больше не имеют права называть солнцезащитный крем «раз в день». В Британии их также взяли на контроль.

Эксперимент в очередной раз напоминает, что солнцезащитное средство нужно наносить несколько раз в день, обновлять примерно каждые 2-3 часа и сразу после купания.

Текст: Александра Романова

Фото: Vostock Photo

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