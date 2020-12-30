Врачи рассказали, о каком опасном заболевании свидетельствуют постоянно холодные ноги

«Если ваши ноги всегда холодные, у вас могут быть проблемы с кровообращением, известным фактором риска которых является диабет. Как только оно нарушается в голени, ноги могут начать постоянно мерзнуть», – отметил врач-эндокринолог Крис Стил, добавив, что следствием нарушения кровообращения становятся судороги и медленное заживление ран.

Кроме того, высокий сахар в крови приводит к повреждению нервных окончаний, что, в свою очередь, провоцирует появление онемения в голенях и стопах. «Обязательно обращайтесь с этими проблемами за обследованием к терапевтам, поскольку оставленные без внимания, коррекции и лечения они могут повлечь за собой развитие опасных последствий вплоть до ампутации», - порекомендовал доктор Стил.

Фото: depositphotos

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