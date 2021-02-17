Врачи раскрыли 10 секретов здоровья, которые должен знать каждый

Ортопед Хина Патель советует относиться к ногам как к своему лицу. «Купите обильный увлажняющий крем для ног и используйте его каждый день. Трещины на пятках могут быть болезненными, а инфекции попадут в организм через них, особенно если у вас диабет», - уточнила она.

Что касается зубов, стоматолог-реставратор Салли Рэймент рекомендует не менять амальгамные пломбы только из-за того, что вам не нравится их внешний вид или беспокоитесь о ртути. «Их замена может вызвать проблемы, если нерв будет поврежден», - подчеркнула она.

Психотерапевт Майк Доу советует не принимать лекарства без рецепта врача, в том числе аспирин, антибиотики, лекарства от астмы, ибупрофен и стероиды. «Они истощают запасы витамина B (необходимого для повышения настроения и энергии) и усиливают воспаление в мозге, заставляя его быстрее стареть и мыслить менее ясно», - добавил он.

Хирург-консультант Марк Уайтли считает: не стоит игнорировать ноющую боль в ногах. «Около 30% взрослых имеют проблемы с варикозным расширением вен, но только половина из них может видеть симптомы на поверхности. У другой половины есть «скрытые варикозные вены» глубже под кожей, о которых они не подозревают, пока не появятся боли, опухшие лодыжки, флебит, экзема, красные, коричневые пятна или язвы на ногах», - объяснил он.

Консультант-гастроэнтеролог Антон Эммануэль просит разнообразить рацион. «Какой бы здоровой ни была пища, она вредна для кишечника. Пищеварительная система нуждается в разнообразной еде, чтобы усваивать большое количество необходимых нам питательных веществ и минералов», - объяснил он.

Фармацевт Сунил К. Кочхар советует при покупке лекарств искать более дешевые аналоги. Доктор Рон Дэниелс рекомендует подумать о сепсисе. «Если у вас или у вашего близкого есть симптомы инфекции, и вы чувствуете себя хуже, чем когда-либо раньше, спросите своего терапевта, может ли это быть сепсисом. Разница всего в один час в лечении может стоить жизни», - уточнил он.

Врач Гарри Трейнер заявил, что для отличного здоровья нужно заботиться о костях. «Человеческое тело создано, чтобы ходить и время от времени бегать, когда срабатывает механизм «борьбы или бегства». При беге нижняя часть позвоночника и суставы изнашиваются быстрее. «Чтобы увеличить частоту сердечных сокращений, делайте интервалы от быстрой ходьбы до легкой пробежки, затем от медленного бега и обратно», - объяснил он.

Консультант по питанию Олли Лестер просит «не вестись» на надписи «веганский», «без глютена» на упаковке. Она добавила: эти фразы говорят только о том, чего нет в продукте, а не о том, что есть. «Список ингредиентов на обратной стороне пакета - это то, что вам нужно прочитать. Моя мантра такова: «Если вы неправильно питаетесь, лекарства бесполезны. Если правильно - таблетки не нужны», - уверена она.

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