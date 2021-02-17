Врачи раскрыли 10 секретов здоровья, которые должен знать каждый
Многочисленные эксперты дают рекомендации о том, как оставаться здоровым, от правильного питания и приема витаминов до увлажнения кожи и выполнения физических упражнений, но среди них легко потеряться. Врачи подсказали, какие из рекомендаций реально помогут достичь хорошего результата.
Прежде всего, это касается артериального давления. «Если ваш врач хочет прописать лекарства для снижения давления, попросите провести амбулаторный мониторинг, при котором показатель измеряется дома с интервалами более 24 часов», - советует профессор Гарет Биверс из Великобритании. Это «золотой стандарт» оценки артериального давления, который дает гораздо более точные показания, чем разовое измерение у терапевтов. Еще один подходящий вариант - купить собственный монитор и регулярно проверять давление дома, записывая результаты.
Ортопед Хина Патель советует относиться к ногам как к своему лицу. «Купите обильный увлажняющий крем для ног и используйте его каждый день. Трещины на пятках могут быть болезненными, а инфекции попадут в организм через них, особенно если у вас диабет», - уточнила она.
Что касается зубов, стоматолог-реставратор Салли Рэймент рекомендует не менять амальгамные пломбы только из-за того, что вам не нравится их внешний вид или беспокоитесь о ртути. «Их замена может вызвать проблемы, если нерв будет поврежден», - подчеркнула она.
Психотерапевт Майк Доу советует не принимать лекарства без рецепта врача, в том числе аспирин, антибиотики, лекарства от астмы, ибупрофен и стероиды. «Они истощают запасы витамина B (необходимого для повышения настроения и энергии) и усиливают воспаление в мозге, заставляя его быстрее стареть и мыслить менее ясно», - добавил он.
Хирург-консультант Марк Уайтли считает: не стоит игнорировать ноющую боль в ногах. «Около 30% взрослых имеют проблемы с варикозным расширением вен, но только половина из них может видеть симптомы на поверхности. У другой половины есть «скрытые варикозные вены» глубже под кожей, о которых они не подозревают, пока не появятся боли, опухшие лодыжки, флебит, экзема, красные, коричневые пятна или язвы на ногах», - объяснил он.
Консультант-гастроэнтеролог Антон Эммануэль просит разнообразить рацион. «Какой бы здоровой ни была пища, она вредна для кишечника. Пищеварительная система нуждается в разнообразной еде, чтобы усваивать большое количество необходимых нам питательных веществ и минералов», - объяснил он.
Фармацевт Сунил К. Кочхар советует при покупке лекарств искать более дешевые аналоги. Доктор Рон Дэниелс рекомендует подумать о сепсисе. «Если у вас или у вашего близкого есть симптомы инфекции, и вы чувствуете себя хуже, чем когда-либо раньше, спросите своего терапевта, может ли это быть сепсисом. Разница всего в один час в лечении может стоить жизни», - уточнил он.
Врач Гарри Трейнер заявил, что для отличного здоровья нужно заботиться о костях. «Человеческое тело создано, чтобы ходить и время от времени бегать, когда срабатывает механизм «борьбы или бегства». При беге нижняя часть позвоночника и суставы изнашиваются быстрее. «Чтобы увеличить частоту сердечных сокращений, делайте интервалы от быстрой ходьбы до легкой пробежки, затем от медленного бега и обратно», - объяснил он.
Консультант по питанию Олли Лестер просит «не вестись» на надписи «веганский», «без глютена» на упаковке. Она добавила: эти фразы говорят только о том, чего нет в продукте, а не о том, что есть. «Список ингредиентов на обратной стороне пакета - это то, что вам нужно прочитать. Моя мантра такова: «Если вы неправильно питаетесь, лекарства бесполезны. Если правильно - таблетки не нужны», - уверена она.
Кстати, если вы никогда раньше не занимались благотворительностью, но очень хотите попробовать, а заодно и вовлечь в доброе дело своего ребенка, то обратите внимание на совместный проект Letidor.ru и «Макдональдс»:
7 главных фактов о благотворительности в России
Как воспитать в ребенке привычку помогать: 7 советов
Почему не нужно бояться помогать другим: 11 вопросов о благотворительности
Фото: pixabay.com
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!