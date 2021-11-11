Врачи против астрологии: вирусолог раскритиковал людей, прививающихся по лунному календарю

Специалист в области астрологии посоветовал не вакцинироваться в полнолуние и ближайшие к нему даты, а также когда Луна находится в конфликте с Нептуном. Он отметил, что неблагоприятными датами в этом месяце окажутся 18-20 и 28 ноября.

Между тем телеведущая Елена Малышева не согласилась с мнением астролога и заявила, что прививаться можно в любой день. Это должно зависеть лишь от желания и возможности человека.

В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» доцент медуниверситета им. Пирогова Михаил Розанов раскритиковал сюжет программы. По его мнению, люди не должны прислушиваться к подобным советам и такие заявления способны замедлить темпы вакцинации.

«Сам факт признания астрологических соображений в качестве мотивов вакцинироваться или не вакцинироваться наносит вред. Это вопрос к искусственным борцам с лженаукой. Я — биолог. Знания, которыми обладаю я, не содержат никаких данных о влиянии звезд на человеческие жизни. По-моему, нужно последовательно перевоспитывать народ на здравомыслие. Каналы, куда ходят люди, склонные верить в астрологию, надо, чтобы туда заходили и здравомыслящие люди и пытались разъяснять ситуацию. Здравомыслие должно быть во главе угла, а не какие-то непонятные вещи», — сообщил Михаил Розанов.