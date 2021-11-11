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Врачи против астрологии: вирусолог раскритиковал людей, прививающихся по лунному календарю

В эфире программы Елены Малышевой «Жить здорово!» на «Первом канале» обсудили тему вакцинации против коронавируса. Гостем передачи оказался ректор Московской академии астрологии Михаил Левин, который порекомендовал делать прививку согласно астрологическому календарю.
Врачи против астрологии: вирусолог раскритиковал людей, прививающихся по лунному календарю

Специалист в области астрологии посоветовал не вакцинироваться в полнолуние и ближайшие к нему даты, а также когда Луна находится в конфликте с Нептуном. Он отметил, что неблагоприятными датами в этом месяце окажутся 18-20 и 28 ноября.

Между тем телеведущая Елена Малышева не согласилась с мнением астролога и заявила, что прививаться можно в любой день. Это должно зависеть лишь от желания и возможности человека.

В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» доцент медуниверситета им. Пирогова Михаил Розанов раскритиковал сюжет программы. По его мнению, люди не должны прислушиваться к подобным советам и такие заявления способны замедлить темпы вакцинации.

«Сам факт признания астрологических соображений в качестве мотивов вакцинироваться или не вакцинироваться наносит вред. Это вопрос к искусственным борцам с лженаукой. Я — биолог. Знания, которыми обладаю я, не содержат никаких данных о влиянии звезд на человеческие жизни. По-моему, нужно последовательно перевоспитывать народ на здравомыслие. Каналы, куда ходят люди, склонные верить в астрологию, надо, чтобы туда заходили и здравомыслящие люди и пытались разъяснять ситуацию. Здравомыслие должно быть во главе угла, а не какие-то непонятные вещи», — сообщил Михаил Розанов.

Фото: freepik.com

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