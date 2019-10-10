Врачи предупреждают о надвигающейся вспышке загадочной болезни, которую называют «новым полиомиелитом»

Острый вялый миелит, или ОВМ, — это относительно новое заболевание, которое наука признала только в 2012 году. По своим симптомам оно очень напоминает полиомиелит.

ОВМ проявляется во внезапном поражении серого вещества спинного мозга и может приводить к атоническому параличу мышц рук и ног, шеи, лица и диафрагмы. В некоторых случаях это заболевание может вызывать пожизненный паралич и заканчиваться летальным исходом.

Как и в случае с полиомиелитом, острый вялый миелит носит сезонный характер. Однако, если полиомиелит, как правило, поражает больных в весенне-летний период, то сезон ОВМ приходится на конец лета и середину осени. Помимо этого, вспышки острого вялого миелита отличаются цикличностью, повторяясь каждые два года, пик которых приходится на четные годы. Например, в США в 2018 году было зарегистрировано 235 случаев острого вялого миелита, некоторые с летальным исходом, тогда как в нынешнем году подтвержденных случаев ОВМ было всего 22. Следующая вспышка этого заболевания ожидается в 2020 году.

Несмотря на то что ОВМ изначально встречался чрезвычайно редко, за последние 7 лет он стал значительно агрессивнее и с каждым годом поражает все больше людей, преимущественно детей. Если в 2014 году средний возраст заболевших был 7 лет, то сегодня эта планка опустилась до четырех..

Центр по контролю и профилактике заболеваний США созвал специальную экстренную комиссию по изучению этого заболевания, однако 5 лет расследований пока не принесли результатов. Ученым до сих пор неизвестно, что это за заболевание и откуда оно берется. В качестве основной версии комиссия выдвигает энтеровирусную инфекцию.

В отличие от полиомиелита, вакцины и препаратов для лечения и профилактики острого вялого миелита не существует.