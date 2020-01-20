Врачи предупредили об опасностях аномально теплой зимы для здоровья

Теплая зима в столице уже побила, кажется, все возможные температурные рекорды. И синоптики обещают новые. В феврале ожидается буквально апрельская погода. Но каким образом подобные сюрпризы погоды отражаются на здоровье людей? Врачи отвечают: не лучшим.

По словам врача-терапевта Ларисы Алексеевой, при температурных аномалиях в первую очередь плохо чувствуют себя гипотоники и гипертоники - люди с пониженным и повышенным артериальным давлением. Появляется одышка, слабость, головокружение. Обостряется астма. Многие, даже те, у кого нет проблем со здоровьем, жалуются на головную боль и быструю утомляемость.

Неважно себя чувствуют те, у кого гастрит и проблемы с работой поджелудочной железы. Врачи советуют в этот период особенно тщательно выполнять предписания лечащих докторов (элементарно не пропускать прием назначенных лекарств), проветривать помещение дома и на работе, по возможности высыпаться и избегать плотных ужинов, пишет «Вечерняя Москва».