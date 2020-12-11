Врачи предупредили об опасности ношения масок в мороз
Как уточнила врач-инфекционист Елена Белова, индивидуальные средства защиты надеваются во время скопления людей, чтобы избежать возможного заражения. В остальных случаях надевать ее не стоит. Ткань быстро намокает и охлаждается. Как пишет РИА Новости, эксперт напомнила, что маска не согревает в мороз. Когда идешь по безлюдной улице, ее можно снять.
«Важно понимать, что когда мы дышим и разговариваем, с той стороны маски, которая прилегает к лицу, образуется влага. А с самого начала нашего «инструктажа» по правильному ношению индивидуальных средств защиты мы обращали внимание на то, что, если маска влажная, ее надо снять и выбросить», - подчеркнула эксперт.
Кроме того, врач-инфекционист Николай Малышев согласен с коллегой. Он акцентировал внимание на том, что маску нужно носить, когда рядом есть люди. Медик напомнил, что сегодня все стараются соблюдать социальную дистанцию.
«На морозе маска быстро станет мокрой, это уже не является защитой. Если маска становится мокрой, ее надо обязательно поменять, а на улице, если одиночный прохожий, какие там показания для маски? Никаких», - добавил он. Малышев напомнил, что маска для обогрева дыхательных путей не предназначена. Если надо согреться, можно повыше натянуть шарф.
Фото: pexels.com
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