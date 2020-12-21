Врачи предрекли девочке с редкой болезнью быструю смерть, но она выросла здоровой

Врачи нашли у нее редкую болезнь: хроническую воспалительную эмиелинизирующую полинейропатию (ХВДП), с которой родились всего четыре человека в мире.

Сразу после родов родители девочки, 31-летний Сэм и 32-летний Даррен из Херна в Кенте, провели тревожные четыре недели в отделении для новорожденных в больнице в Маргите, в то время как Эми проходила бесчисленное количество тестов. Она ничем не могла двигать, кроме глаз.