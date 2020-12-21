Врачи предрекли девочке с редкой болезнью быструю смерть, но она выросла здоровой
Врачи нашли у нее редкую болезнь: хроническую воспалительную эмиелинизирующую полинейропатию (ХВДП), с которой родились всего четыре человека в мире.
Сразу после родов родители девочки, 31-летний Сэм и 32-летний Даррен из Херна в Кенте, провели тревожные четыре недели в отделении для новорожденных в больнице в Маргите, в то время как Эми проходила бесчисленное количество тестов. Она ничем не могла двигать, кроме глаз.
Miracle tot takes first steps after doctors said she'd be paralysed and die before she was onehttps://t.co/wp2L6ZqpSP pic.twitter.com/xKso0fXYxZ— Daily Mirror (@DailyMirror) December 21, 2020
Паре сказали, что Эми, вероятно, будет парализована ниже шеи и вряд ли проживет больше года: малышка была так слаба, что не могла противостоять даже простуде. Но родители не собирались сдаваться.
Постепенно мышцы девочки окрепли, а в возрасте 15 месяцев она сделала свои первые шаги. Это случилось прямо перед Рождеством. Дедушка Стэн, протягивая сладкие угощения, «заставил» ребенка встать на ноги. «По всему полу валялись подарки. Эми продолжала смотреть на апельсиновые конфеты в руках моего отца, затем встала и подошла, чтобы взять их», - вспоминает Даррен.
Эми теперь счастливая девочка девяти лет, не имеющая никаких отклонений. Однако это было не последним испытанием для британской семьи. С подобным генетическим заболеванием пять лет назад на свет появилась вторая дочь – Мия. Семья, пережившая подобный диагноз, надеется на излечение и младшей дочери. «Мы уверены в том, что Мия станет нормальным человеком», - говорят родители.
Фото: pixabay.com
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