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Врачи предостерегают: задержка менопаузы ради поздних родов может быть опасна

Эксперты отговаривают женщин от сомнительной операции, позволяющей отложить наступление менопаузы.

Некоторое время назад в СМИ обсуждали процедуру, позволяющую отложить старение женского организма на 20 лет. Ее автором является эксперт в области методики экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) профессор Саймон Фишель. Он предложил способ циропресервации ткани яичников — это взятие здоровой ткани из яичников женщины для дальнейшей заморозки и хранения. Когда женщина достигает менопаузы, ткань размораживают и пересаживают обратно в организм, запуская естественные гормональные процессы. По словам доктора, таким образом женщины могут продлить молодость и осознанно рожать детей в более позднем возрасте.

На данный момент эксперты подвергли этот способ критике: успех не доказан, а за процедуру пациентки выкладывают порядка 6 тысяч фунтов стерлингов (порядка 490 000 рублей). До конца не изучено, как на самом деле удаление части тканей яичников сказывается на фертильности. К слову, пока через операцию прошли только девять женщин, сообщает BBC News

Доктор Мелани Дэвис предостерегла здоровых женщин от подобной операции. По ее словам, замораживание яйцеклеток на случай, если вы хотите стать матерью в более позднем возрасте, гораздо безопасней. Это гораздо «более надежная процедура», нежели «непроверенная методика» доктора Фишеля, подчеркивает Дэвис.

Фото: vostock-photo

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