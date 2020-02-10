Врачи перечислили признаки сердечного приступа, которые легко не заметить

Кардиологи уверяют: инфаркт никогда не происходит внезапно. Этому всегда предшествует ряд симптомов, на которые многие даже не обращают внимания.

Симптомы инфаркта могут отличаться - в зависимости от возраста человека, его массы тела, хронических заболеваний и не только. Однако есть ряд тех, на которые точно стоит обратить внимание. Среди них ощущение сдавленности в груди, которое может отдавать в шею. Тошнота и резкая усталость, упадок сил также могут быть предвестниками сердечного приступа. Из этой же серии, предупреждают кардиологи, головокружение, внезапный кашель, нарастание одышки. Даже изжога и вздутие живота в ряде случаем может намекать на серьезные неполадки в работе сердца.

У пожилых людей симптомы сердечного приступа зачастую менее выраженные. Не редкость, когда человек переносит инфаркт на ногах. Потом выясняется, что признаки были, но на них попросту не обратили должного внимания. Считается, что у молодых людей предвестники приступа более явные и потому их сложней перепутать.

Напомним, что именно ишемическая болезнь сердца и инсульт уносят больше всего человеческих жизней в мире – 15,2 миллиона смертей в 2016 году. Эти заболевания по-прежнему остаются ведущими причинами смерти в мире.