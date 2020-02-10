passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Врачи перечислили признаки сердечного приступа, которые легко не заметить

Кардиологи из Британского фонда сердца назвали признаки скрытого инфаркта. Симптомы довольно легко спутать с обычным недомоганием.

Кардиологи уверяют: инфаркт никогда не происходит внезапно. Этому всегда предшествует ряд симптомов, на которые многие даже не обращают внимания.

Симптомы инфаркта могут отличаться - в зависимости от возраста человека, его массы тела, хронических заболеваний и не только. Однако есть ряд тех, на которые точно стоит обратить внимание. Среди них ощущение сдавленности в груди, которое может отдавать в шею. Тошнота и резкая усталость, упадок сил также могут быть предвестниками сердечного приступа. Из этой же серии, предупреждают кардиологи, головокружение, внезапный кашель, нарастание одышки. Даже изжога и вздутие живота в ряде случаем может намекать на серьезные неполадки в работе сердца.

У пожилых людей симптомы сердечного приступа зачастую менее выраженные. Не редкость, когда человек переносит инфаркт на ногах. Потом выясняется, что признаки были, но на них попросту не обратили должного внимания. Считается, что у молодых людей предвестники приступа более явные и потому их сложней перепутать.

Напомним, что именно ишемическая болезнь сердца и инсульт уносят больше всего человеческих жизней в мире – 15,2 миллиона смертей в 2016 году. Эти заболевания по-прежнему остаются ведущими причинами смерти в мире.

_Фото и видео: vostock-photo

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!