Врачи озвучили рекомендации по вакцинации от COVID-19 людям с антителами

«Большинство людей сегодня обследуется на наличие антител при помощи иммуноферментных тест-систем. Если нейтрализующие антитела есть, вакцинироваться не нужно, если нет — нужно», — выразил свое мнение вирусолог в беседе с «Известиями». При этом Виктор Ларичев добавил, что даже при высоком уровне нейтрализующих антител наблюдаются случаи заражения разными штаммами COVID-19, такими как «гамма» или «дельта». Между тем медик уверяет в эффективности вакцины «Спутник V» против индийского и британского штаммов коронавируса.

«Если вы переболели в легкой форме или вакцинировались, я могу с уверенностью 90% сказать, что через полгода у вас не будет никаких антител. Вы можете спокойно идти вакцинироваться, не тратя деньги и время на тесты. Конечно, если нет противопоказаний — серьезных осложнений после вакцинации. В остальных случаях хуже точно не будет», — заключил Ларичев.