Врачи отказали студенту в тесте на коронавирус и в итоге не спасли его

25-летний студент Бесси Оффионг готовился в нынешнем году получить диплом по специальности инженер-химик. Однако опасный вирус и не вовремя оказанная помощь лишили его жизни. Некоторое время назад молодой человек стал жаловаться сестре на высокую температуру, трудности с дыханием, мышечные боли и утомляемость — все перечисленное считается симптомами коронавируса. Девушка настоятельно советовала родственнику обратиться в больницу и пройти тест на COVID-19. Врачи же несколько раз отказали ему в тестировании, посчитав, что у молодого человека обычный бронхит, пишет The Detroit News.

Промедление стоило студенту жизни. Когда Бесси доставили в тяжелом состоянии в реанимацию, помочь ему было уже нельзя. Пациент неделю провел, подключенный к ИВЛ. После чего врачи констатировали смерть. У покойного был подтвержден коронавирус.

Мичиганский университет, где учился молодой человек, выразил соболезнования семье. Руководство призывает всех студентов оставаться дома, соблюдая карантин. Бесси не единственный из учащихся, кто столкнулся с опасным вирусом. Его подтвердили еще у нескольких студентов вуза.

По данным на утро 1 апреля, в мире число заразившихся перевалило за 860 000 человек. Жертвами вируса стало свыше 42 тысяч человек. В России коронавирус подтвержден у 2337 пациентов. Такие цифры приводит Роспотребнадзор.