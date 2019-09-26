Врачи ошибочно приняли уплотнение в груди беременной женщины за доброкачественное новообразование

Во время самостоятельного осмотра она обнаружила у себя в груди небольшое уплотнение. Обеспокоившись, женщина на следующий же день записалась на прием к врачу.

Доктор, как и положено в таких случаях, немедленно назначил Мишель маммографию и ультразвук. Результаты этих обследований не выявили ничего, кроме фиброаденомы.

Доктор убедил Мишель, что этот “маленький шарик” в ее груди всего лишь доброкачественное новообразование, которое встречается у 10% молодых женщин в возрасте до 35 лет.

Зачастую женщины с фиброаденомой даже не подозревают о своем диагнозе. Со временем это новообразование может как увеличиваться, так и уменьшаться в размере, а в ряде случаев вообще бесследно исчезать.

Несмотря на то, что диагноз, который поставил доктор, ее окончательно не убедил, и внутренний голос подсказывал, что шишечка не так безобидна, как заверял врач, Мишель решила дождаться повторного приема, который был назначен ей через полгода.

Через 6 месяцев шишечка увеличилась в размере в 2 раза. На повторном приеме, доктор в очередной раз обследовал ее грудь. Уже тогда Мишель была уверена в своем страшном диагнозе и в подтверждение своих догадок ждала результатов биопсии.

Повторная диагностика выявила у женщины инвазивную протоковую карциному - трижды положительный рак молочной железы. К тому времени Мишель находилась на 19 неделе беременности, ожидая своего пятого ребенка.

Женщина поделилась с Daily Mail, что, по словам врачей, то уплотнение в ее груди, которое изначально приняли за доброкачественную фиброаденому, таковым, скорее всего, не являлось.

Мишель пришла в ужас, когда в качестве лечения доктора назначили химиотерапию. Однако, специалисты заверили будущую маму, что лечение абсолютно безопасно и не окажет негативного воздействия на малыша.

Во время беременности Мишель прошла 4 цикла химиотерапии, а уже через месяц после последнего сеанса у нее родилась девочка.

Дакота, так назвали малышку, родилась здоровой, хотя и на три недели раньше положенного срока и весом чуть менее 2х килограмм. После родов Мишель прошла еще несколько курсов химиотерапии и избавилась от опухоли хирургическим путем.