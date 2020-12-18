Врачи объяснили, почему нужно выключать мобильный телефон на ночь

Дело в том, что смартфон излучает электромагнитные волны, которые поглощаются внутренними органами, из-за чего может возникнуть угроза возникновения патогенных мутаций, ведущих к раку. Чтобы снизить риски, Якупов рекомендует выключать мобильный телефон на ночь, а также ограничить время его использования в течение дня. Не стоит также носить смартфон в кармане брюк или куртки – это также ни к чему хорошему не приведет.

Фото: pixabay

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